El Kaouakibi weet volgende week of ze onschendbaarheid verliest

Begin vorig jaar barstte het subsidieschandaal rond El Kaouakibi los. Als onderneemster ontving de Antwerpse van verschillende overheden subsidies voor haar Antwerpse jongerenproject Let’s Go Urban, maar ze zou de gelden verder hebben doorgesluisd naar haar andere vennootschappen. Het voormalige Open VLD-lid blijft sindsdien afwezig uit het parlement.

Het Antwerpse parket vroeg vorige week om de onschendbaarheid van het parlementslid op te heffen. De commissie Vervolgingen kwam maandag een eerste keer samen over die vraag. De leden van de commissie krijgen een week de tijd om het dossier te bestuderen. In die periode zal ook een officiële uitnodiging vertrekken naar het parlementslid. Als ze zich wil verdedigen, kan ze dat persoonlijk doen, of vertegenwoordigd door een ander parlementslid. Een advocaat mag enkel bijstand verlenen. Na het advies van de commissie zal de plenaire vergadering bij gewone meerderheid beslissen om de onschendbaarheid al dan niet op te heffen.

Voorzitter van de commissie is Peter Van Rompuy (CD&V). Karl Vanlouwe (N-VA) werd aangeduid als verslaggever. Chris Janssens (Vlaams Belang) begrijpt niet dat beide functies door de meerderheidspartijen worden vervuld. “Het leek me, gezien het maatschappelijke belang van dit dossier, wel belangrijk om dit over de grenzen van meerderheid en oppositie te verdelen”, zegt hij. “Ik was als lid van de grootste oppositiepartij ook kandidaat voor de functie van verslaggever.” Bruno Tobback (Vooruit) noemt de keuze voor beide functies “onelegant”, maar verder van weinig invloed.