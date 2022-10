Chantal werd slachtoffer van ‘spoofing’: “100.000 euro spaargeld verdwenen”

Enkele maanden geleden kreeg Chantal een mailtje van itsme, dat zichzelf ironisch genoeg verkoopt als “jouw digitale identiteit waarmee je veilig kan bewijzen dat je het wel degelijk zelf bent”. Daarvoor moest Chantal haar identiteit verifiëren. “Op een gegeven moment kreeg ik de vraag om mijn bankkaart aan te sluiten en een code in te geven. Toen mijn man dat zag, heeft hij me onmiddellijk mijn kaart laten blokkeren.”

Uiteraard probeert Chantal contact op te nemen met haar bank, Belfius. “Maar het dichtstbijzijnde kantoor is een dorp verder en alleen open wanneer wij zelf werken. Ik heb hen gebeld en meer dan een kwartier in de wachtrij gestaan zonder iemand aan de lijn te krijgen.”

Alleen maar akkoord gaan

Later die dag wordt Chantal teruggebeld door het nummer van Belfius in Brussel. Ze krijgt een dame met Nederlandse tongval aan de lijn die zich voorstelt als Anne Dijkstra. “Ze had gezien dat er verdachte inlogpogingen waren in mijn account en wou samen bekijken wat we er aan konden doen. Ik heb haar nog gevraagd of ze wel echt voor de bank werkte. Maar het telefoonnummer was inderdaad hetzelfde.”

‘Anne’ installeerde een programma op de computer van Chantal om met haar mee te kijken. “Daarna zette ze alles klaar om mijn spaargeld over te zetten naar een extern depot, zoals zij dat noemde. Ik moest alleen maar akkoord gegaan. Ze raadde me nog aan om aangifte te doen bij de politie, dat zouden zij ook doen. Ik ging met een gerust gemoed slapen.”

Enkele tips

De volgende dag werd Chantal echter geconfronteerd met de harde waarheid. “Volgens de politie ging het om ‘spoofing’. Daar had ik nog nooit van gehoord. Criminelen nemen een andere identiteit aan om gevoelige informatie te krijgen. De bank bevestigde het: er was 100.000 euro van onze spaarrekening verdwenen. Geld waar we twaalf jaar voor gespaard hadden. We waren net aan het verbouwen, het heeft weken geduurd voor ik het tegen de aannemer durfde te vertellen.”

Chantals verhaal blijkt geen alleenstaand geval. “Ik wil anderen waarschuwen zodat hen niet hetzelfde overkomt. We hebben 30.000 euro gerecupereerd doordat de criminelen enkele onvoorzichtige transacties hebben gedaan. Maar de andere 70.000 euro kan ondertussen overal ter wereld zijn. We hebben een klacht ingediend en wachten het onderzoek af. Van de bank horen we niks meer. Volgens hen is dit het gevolg van mijn eigen nalatigheid.”

Politie Regio Turnhout geeft enkele tips om te vermijden dat je wordt opgelicht door spoofing. “Deel aan de telefoon nooit je bankgegevens, persoonlijke codes of andere vertrouwelijke informatie met anderen. Voer nooit overschrijvingen uit als je gebeld wordt en de oproeper je vraagt dat toch te doen.”

Voor Chantal is het eenvoudig: “De bank belt je niet terug dus vertrouw het niet wanneer dat zogezegd wel zou gebeuren.”