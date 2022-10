Oplichtster Anna Sorokin laat weer van zich horen na vrijlating: “Dit is wat ik wou”

Anna Sorokin, de Duitse vrouw die talloze Amerikaanse bedrijven oplichtte door zich voor te doen als een rijke erfgename, is vrijgelaten. Al is “vrij” misschien veel gezegd. Sorokin mag haar woonst niet verlaten en loopt rond met een enkelband. Toch is ze zelf zeer blij met de situatie. “Dit is exact wat ik wou”, zegt de oplichtster in een interview met de New York Times.

Meer dan een miljoen volgers heeft ze op sociale media. Anna Sorokin moet zowat de bekendste fraudeur van de wereld zijn. Jarenlang deed ze zich in New York voor als de rijke Duitse erfgename Anna Delvey. Op die manier kon ze heel wat financiële misdaden plegen. Haar verhaal bleek zo intrigerend dat Netflix er een serie op baseerde: “Inventing Anna”.

Sorokin werd in maart 2021 gearresteerd en opgesloten. Er hangt haar nog steeds een uitwijzing naar Duitsland boven het hoofd, maar vrijdag mocht ze toch de gevangenis verlaten. De 31-jarige oplichtster betaalde daarvoor 10.000 euro borg. Ze is vrij onder voorwaarden en mag haar woonst niet verlaten, bovendien mag ze ook niets meer op sociale media posten.

Het huisarrest weerhield Sorokin er niet van om een interview te geven aan de New York Times. ”Ik ben heel blij met de situatie.”, zegt ze aan de Amerikaanse krant. “Ze hadden eerder een borgtocht geweigerd, maar het bleek een oefening in doorzettingsvermogen. Heel veel advocaten zeiden me dat ik nog voor maart gedeporteerd zou worden, maar uiteindelijk heb ik toch iemand gevonden die mijn visie volgde en geen “nee” accepteerde.”

Dat ze haar huis niet mag verlaten, deert haar voorlopig dan ook niet. “Het eten is hier beter dan in de gevangenis. Bovendien kan ik elke donderdag met mensen afspreken. Al zal iedereen wel naar hier moeten komen als ze me willen zien”, ziet Sorokin er de humor van in.

Het levensverhaal van Anna Sorokin vormt de basis van de Netflix-serie Inventing Anna. — © Nicole Rivelli/Netflix

Veel bezigheden

Sorokin verzet zich nog steeds hevig tegen een uitwijzing. “Ik probeer recht te zetten wat ik fout heb gedaan. Me laten deporteren zou een teken van capitulatie zijn, dat zou de perceptie bevestigen dat ik alleen maar geïnteresseerd ben in rijkdom, maar dat klopt niet. Als ik naar Europa vertrek, zou dat voelen alsof ik wegloop van iets.”

Haar immigratie-documenten zitten samengepropt in drie vuilniszakken tegen de rand van de trap. Verder is het New Yorkse appartement van Sorokin slechts schaars bemeubeld. Naast haar borgsom, moest ze ook drie maanden huur van tevoren betalen. “Waar ik al dat geld vandaan haal? Dat moet je aan de regering vragen”, is ze geheimzinnig.

Wat haar verdere plannen zijn, is Sorokin nog aan het uitzoeken. “Ik ben met veel projecten bezig momenteel. Kunst is daar een van, maar ik werk ook aan mijn eigen podcast en een boek. Ik zou graag iets doen rond de hervorming van het strafrecht om meer nadruk te leggen op de worstelingen van andere meisjes.”

“Dat ik gebannen ben van sociale media? Dat is misschien maar best. Ik ben nogal snel afgeleid. Al hoop ik wel dat het niet voor altijd is.”

Sorokin geeft aan zich te willen herpakken. “Veel mensen kunnen niet wachten tot ik weer iets zots of illegaals doe, maar dat gun ik ze niet. Ik hoop op termijn meer vrijheid te krijgen. En hopelijk zien de autoriteiten dan dat New York veilig blijft, ook als ik dit appartement ooit mag verlaten”, besluit ze.