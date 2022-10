Hoewel er maandag wel wat regen gevallen is in Vlaanderen, is het in heel oktober al vrij mooi weer geweest. Zeker voor deze tijd van het jaar werden we de voorbije maand al verwend met veel zon én hoge temperaturen. En daar komt nog niet meteen een einde aan, mogelijk bereiken we volgende week zelfs opnieuw de 20 graden. Wat dan weer “dubbel goed nieuws” is voor onze energiefactuur.