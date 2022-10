De druk werd te groot: daarom stapt Wit-Rusland plots in de oorlog met Oekraïne

Hij heeft er alles aan gedaan om uit de oorlog in Oekraïne te blijven. Maar de druk op de Wit-Russische president Loekasjenko werd te groot. Maandagmiddag terwijl het raketten regende op Oekraïense steden, kondigde hij aan dat er een gezamenlijk militair commando met Rusland is geïnstalleerd. Poetin heeft elke bondgenoot nodig om in Oekraïne niet ten onder te gaan. Zelfs al stelt het Wit-Russisch leger niet veel voor. Voor Loekansjenko is het een kwestie van overleven, maar ook een gevaarlijke gok.