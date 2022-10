Club Brugge verlengt contract van sterkhouder Clinton Mata tot 2026

Landskampioen Club Brugge heeft sterkhouder Clinton Mata (29) langer aan zich gebonden. De verdediger tekent bij tot 2026. Mata stond eerst tot 2024 onder contract, maar doet er dus nog twee jaar bij. In een ludiek filmpje via Twitter werd dat nieuws aangekondigd.

Mata speelt sinds 2018 bij Club Brugge, en telt ondertussen drie titels bij blauw-zwart. Hij is momenteel dus bezig aan zijn vijfde seizoen. In een filmpje kondigde Club een contractverlenging aan voor de verdediger: in plaats van 2024 wordt 2026 nu de nieuwe einddatum van zijn overeenkomst.

Volgende zomer zou Mata nog maar één jaar contract hebben, waardoor zijn eventuele verkoopprijs gevoelig zou dalen. Afgelopen zomer was er al interesse voor de verdediger: onder andere Sevilla hield hem in de gaten. Als zijn nieuw contract afloopt, zal Mata 33 zijn.

Mata is de vierde sterkhouder op korte tijd die een nieuw contract tekent bij Club Brugge. Eerder verlengden Vanaken, Mignolet en Mechele ook al hun overeenkomst bij de landskampioen, dat dinsdag het vliegtuig naar Madrid opstapt om daar de 1/8ste finales in de Champions League veilig te stellen. Mét Mata, die afgelopen zaterdag tegen Westerlo voor het eerst sinds zijn blessure in de basis stond.