“Goddelijke” en “vegetarische” krokodil krijgt religieuze uitvaart in India

Een “goddelijke” en “vegetarische” krokodil, die leefde in een meer bij een hindoetempel in de Zuid-Indiase deelstaat Kerala, is maandag dood aangetroffen. Het reptiel kreeg later op de dag een religieuze uitvaartplechtigheid, waar honderden rouwenden op af kwamen.

Babia de krokodil werd levenloos teruggevonden, drijvend in het meer. Al meer dan 80 jaar werd hij beschouwd als de bewaker van de Sri Ananthapadmanabha Swamy-tempel in Kasaragod, zo legt tempelsecretaris Ramachandran Bhat uit.

De tempel, gewijd aan de hindoegod Vishnu, is drieduizend jaar oud, aldus Bhat, die zegt dat een vorige “goddelijke” krokodil enkele eeuwen alleen in het tempelmeer heeft geleefd.

“De laatste goddelijke krokodil werd in 1940 door het Britse leger doodgeschoten en daarna verscheen Babia in het meer,” aldus nog Bhat, die eraan toevoegt dat tempelmedewerkers en getrouwen elk moment een andere krokodil verwachten.

“We weten niet waar Babia vandaan kwam, maar het meer is verbonden met ondergrondse grotten,” zei Bhat. “Babia zou nooit een dier of mens hebben aangevallen, zelfs niet een van de kinderen die hem voor geluk kwamen aanraken.

Velen geloven dat hij een “vegetariër” is, die gevoed wordt met “Prasadam”, een door de tempelpriesters gezegend offer van rijst en palmsuiker. Daarover zei Bhat wel dat hij sceptisch was, “in de wetenschap dat er vis in het meer zit”.

Het lichaam van het heilige dier werd versierd met bloemen en gezegend voor het op een draagstoel van kokosbladeren werd gedragen, te midden van een rouwende menigte, en vervolgens begraven op het terrein van de tempel.

Shobha Karandlaje, de Indiase minister van Landbouw en Boerenwelzijn, bracht op Twitter hulde aan de “krokodil van God”.

“De goddelijke krokodil leefde meer dan 70 jaar in het tempelmeer, at rijst en suiker van Sri Ananthapadmanabha Swamy en waakte over de tempel,” zei ze in haar tweet.