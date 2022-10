Koningin Paola (85) komt opnieuw ten val

De 85-jarige koningin Paola is gevallen en moet rusten. Dat bevestigt het Paleis aan onze redactie, dat benadrukt dat de situatie “niet ernstig” is. “De dokter heeft haar gevraagd om niet te veel op haar been steunen.” Ze zal waarschijnlijk snel herstellen, klinkt het.

Omdat de koningin het rustig aan moet doen, zal ze donderdag niet aanwezig zijn op de openingsceremonie van het academiejaar 2022-2023 van de Koninklijke Militaire School (KMS), waar haar kleinzoon prins Gabriël zijn intrede zal maken. Haar echtgenoot koning Albert II zal de ceremonie wel bijwonen, net zoals koning Filip, koningin Mathilde en twee van hun kinderen, prins Emmanuel en prinses Eléonore.

Paola kwam eerder dit jaar ook al ten val. Toen brak ze de kop van haar rechterbovenarm. Een operatie bleek niet nodig, maar de koningin moest wel acht weken rusten. In 2017 moest de vrouw opgenomen worden in het ziekenhuis nadat ze haar heup brak bij een ongelukkige val. Ook in 2016 belandde ze in het ziekenhuis nadat ze een wervelfractuur had overgehouden aan een val. In 2015 moest ze wegens hartritmestoornissen haar publieke activiteiten een tijdlang stopzetten en voor een langere periode rusten.