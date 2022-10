Simon Adingra lijkt na fenomenale week nu echt vertrokken bij Union: “Als je de kans krijgt, moet je je bewijzen”

Nadat hij met twee assists belangrijk was in Braga, rolde Simon Adingra Cercle afgelopen weekend zowat in zijn eentje op. — © BELGA

We wilden graag een stuk vol quotes van Simon Adingra schrijven, maar het moet gezegd: de amper 20-jarige Ivoriaan is niet de meest spraakzame. En dat hoeft ook niet: met zijn voeten spreekt hij de laatste tijd namelijk al genoeg. Tegen Braga hielp hij de wedstrijd kantelen met twee assists en tegen Cercle was hij veruit de beste speler op het veld. “Het is een erg timide en kalme jongen”, ziet Dante Vanzeir, die voor de tweede competitiewedstrijd op rij scoorde op aangeven van de Ivoriaan. “Op het terrein kan hij magische dingen doen, zijn versnelling is echt enorm. Bij mijn goal zag ik hem buitenom gaan, dus ik maakte mijn loopactie naar de eerste paal en daar kwam de bal ook. Zo kon ik scoren. Gelukkig ben ik ook rap, want ik moet steeds proberen te lezen wat Adingra uit zijn sloffen gaat schudden.” (lacht)

Zijn versnellingen zijn inderdaad indrukwekkend: hoe hij zondagavond Somers degradeerde tot kegeltje was indrukwekkend. Het doet denken aan vorig seizoen: toen was het de Japanner Kaoru Mitoma, ook op huurbasis van Brighton, die het mooie weer maakte op de linkerflank. De vergelijking is dus snel gemaakt. “Ze hebben inderdaad wat dezelfde stijl, maar Adingra is nog een pak jonger”, stelt aanvoerder Teddy Teuma. “Daardoor is hij ook nog wat minder matuur. Soms durft hij al eens zijn defensieve taken te vergeten, maar dat kan gebeuren als je offensief bent ingesteld. Wanneer hij 25 jaar is, de leeftijd van Kaoru nu, zal hij al heel wat meer ervaring hebben. Hij is nog jong en moet natuurlijk nog veel bijleren, dat is normaal. Maar hij heeft alleszins een interessant profiel: snel, explosief en efficiënt. Dat hij ook nog eens beslissend is de laatste wedstrijden, is extra mooi meegenomen.”

Ruimte voor verbetering

Ook Adingra zelf, die vorig seizoen nog aan de slag was bij het Deense Nordsjaelland en voor acht miljoen werd weggeplukt door Brighton, kwam toch even praten over zijn prestaties. “Natuurlijk was de overwinning tegen Cercle mooi, maar dat is niet enkel mijn verdienste: ik heb de hulp van de ploeg. De intensiteit ligt hier wat hoger dan in Denemarken, maar ik word goed geholpen. Ik ben het ook niet gewend om als linkerwingback te spelen, dus ik moet me nog aanpassen. Maar al bij al gaat het wel.”

U hoort het al: Adingra is erg bescheiden. En zelfkritisch: “Natuurlijk zijn er nog verbeterpunten, maar ik denk dat dat bij elke speler zo is. Op defensief vlak mag mijn niveau soms wat hoger, maar soms is dat moeilijk. Als ik mag spelen ben ik al tevreden: ik heb dit seizoen al redelijk vaak op de bank gezeten, en natuurlijk is dat niet makkelijk als voetballer. Zulke momenten moet je accepteren, en wanneer je de kans krijgt van de coach moet je je bewijzen.” En of hij dat in de vorige twee wedstrijden deed. Doet hij er donderdag tegen Braga nog een schepje bovenop?