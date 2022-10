WTO verwerpt antidumpingheffingen op Belgische diepvriesfrieten

De Commissie was in november 2019 naar de WTO gestapt om de antidumpingheffingen op diepvriesfrieten uit België, Nederland en Duitsland aan te vechten. Colombia had de heffingen een jaar eerder ingevoerd. De maatregel viseerde bijna de hele Europese export van diepvriesfrieten naar het land, goed voor ongeveer 20 miljoen euro.

Maandag maakte de Commissie bekend dat het geschillenpanel tot het besluit is gekomen dat de heffingen in strijd zijn met de WTO-regels en de toegang van Europese producenten tot deze markt op oneerlijke wijze beperken. Zo zou het antidumpingonderzoek van Bogota verscheidene gebreken hebben vertoond.

Bogota gaat wel in beroep. Dat gebeurt volgens de tijdelijke procedure die een aantal lidstaten heeft opgezet om de beslechting van handelsgeschillen mogelijk te maken, in afwachting van een oplossing voor de al jaren verlamde beroepsinstantie van de WTO. Het beroep in het frietenconflict is volgens de Commissie het eerste dat in het kader van die interimprocedure wordt behandeld.