Open VLD pleit voor ‘perequatiesprong’ om te besparen, maar door verzet van PS belandt die maatregel in de koelkast

Open VLD wil besparen op de perequatie van de ambtenarenpensioenen: dat zijn de pensioenverhogingen die volgen op loonsverhogingen in diezelfde sector. Als de knip zou worden doorgevoerd in 2023, zou dat bijna uitsluitend ten koste gaan van de Vlaamse gepensioneerde leerkrachten, die gemiddeld 123 euro per maand mislopen. Maar door aanhoudend verzet van PS belandt de maatregel toch zeker voor even in de koelkast.