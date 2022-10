Yann Gboho opent zijn rekening voor Cercle, net voor de weken van de waarheid: “Elke match is hier een slijtageslag”

Cercle verloor zondagavond op Union, maar lijkt klaar voor de weken van de waarheid. Ook in de tweede match onder Miron Muslic presenteerde Cercle zich als een vat vol kracht, pressing en fysieke overmacht. De vroege goal na een paar minuten deed Cercle de das om. Na de dubbele voorsprong stond Yann Gboho (21) amper één minuut op het veld of hij bracht zijn ploeg weer in de match. “Ik moet de rode zone opzoeken.”

Een avondje Dudenpak is altijd een aanrader. De nostalgie is nooit ver weg, de broodjes en stukken taart smaken altijd beter in zo’n omgeving en de sfeer is top. Als Cercle er speelt, is het spektakel op het veld ook altijd prima. Net als vorig seizoen bleef het spannend tot de laatste minuut. Toen slikte groen-zwart na een misser van Jesper Daland nog de fatale tegentreffer. Zondag kon het Union in een spetterende eindfase ei zo na nog bij de keel grijpen. Yann Gboho stond amper één minuut op het veld of hij lukte de aansluitingstreffer. De Frans-Ivoriaanse winger liep gepast in op de voorzet van Lopes.

“Ik had zowel Leo als de bal in het oog. De coach had mij gevraagd om zo veel mogelijk in de rode zone op te duiken. Het lukte meteen, ik spurtte in de ruimte en kon die bal binnentikken”, legde de opvolger van Rabbi Matondo uit.

Sportief manager Carlos Avina zocht zich te pletter naar een opvolger voor de revelatie van vorig seizoen en kwam uiteindelijk bij Gboho uit. Cercle haalde hem weg bij het Franse Rennes waar, Gboho nog één jaar onder contract lag.

Vorig seizoen speelde hij in Nederland bij Vitesse. “Vergelijkingen maken is moeilijk en zeker omdat ik hier nog niet zo lang ben, maar ik zie toch al een paar verschillen. In België is elke match een fysieke slijtageslag. Het gaat er iets minder tactisch aan toe dan in Frankrijk en Nederland. Hier moet je op elk moment van de match de duels aangaan. Er is ook minder ruimte dan in Nederland. Maar de sfeer vind ik wel goed, ik was erbij vorige week in Gent en nu op Union en vond het wel plezant.”

Vertrouwen

Gboho opende zondag dus zijn rekening. Net op tijd om ze te doen aantikken, want nu breken er voor Cercle belangrijke afspraken aan. Te beginnen met zaterdag Eupen en komende dinsdag Seraing. “We weten wat er op het spel staat’, beseft Gboho. “We hebben een zwaar programma achter de rug, maar nu komen de teams uit onze buurt in de rangschikking. Het is nu of nooit, maar ik heb er vertrouwen in. Als we spelen zoals op Gent en na de rust tegen Union, kan het niet anders of we zullen punten pakken. Ook al worden dat ongetwijfeld compleet andere wedstrijden.”

Gboho is amper een paar maanden bij Cercle, maar met Muslic na Thalhammer wel al aan zijn tweede coach toe. “Dat is altijd een verrassing, maar anderzijds weet je dat dit altijd kan gebeuren als de output er niet is. De nieuwe coach laat duidelijk blijken wat hij wil en dat leverde tegen Gent meteen de overwinning op. Ik kan mij niet voorstellen dat er niet snel nog behoorlijk wat zullen bijkomen.”