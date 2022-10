Wordt Michel Preud’homme ooit Belgisch bondscoach? “Wie mij wilt, moet het me eerst komen vragen”

Michel Preud’homme (63) verdween vorig jaar uit het voetbal toen hij stopte als vice-voorzitter van Standard. De vraag is of de vurige MPH ooit nog terugkeert in het voetbal. Zou hij bijvoorbeeld kandidaat-bondscoach zijn als Roberto Martinez stopt?

In een dubbelinterview met zijn zoon Guillian in het weekblad Humo laat Preud’homme voor het eerst sinds lang van hem horen. Hij vertoeft nu dikwijls in zijn buitenverblijf op Tenerife, maar sluit niets uit. Zelfs geen comeback in het voetbal. “De vrijheid die ik nu ervaar, heb ik nooit eerder in mijn leven gekend”, klinkt het. “Op dit ogenblik denk ik er zelfs niet aan om ooit nog te werken, maar ik weet niet of dat morgen ook nog het geval zal zijn. Je mag nooit iets zeggen waarop je later misschien moet terugkomen. Dan zeg ik liever niets.”

Welke clubs zouden Preud’homme nog kunnen strikken? In België kijkt men dan al snel naar de topclubs of vooral naar de Rode Duivels. “Op dit moment is de nationale ploeg geen optie”, vervolgt Preud’homme ietwat mysterieus.”Maar luister: als je Michel Preud’homme wilt, kom het dan vragen zoals Club Brugge dat heeft gedaan. Na het ontslag van Marc Wilmots was er al eens sprake dat ik een dubbele job zou doen: Club en de nationale ploeg. Toen wilde Bart Verhaeghe daar niets van weten. Hij wilde me exclusief bij Club Brugge.”