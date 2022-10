Defensieminister Duitsland belooft Oekraïne “binnen enkele dagen” luchtafweersysteem

De Russische aanvallen zijn vooral gericht tegen de bevolking. “Dat is waarom we nu speciale steun willen leveren met een luchtafweersysteem”. Haar belofte is opmerkelijk, want zelfs het Duitse leger beschikt nog niet over het nieuwe luchtafweersysteem. In de loop van volgend jaar zouden er nog drie bijkomende installaties aan Oekraïne kunnen worden geleverd, klonk het maandag.

De Duitse kanselier Olaf Scholz beloofde het luchtafweersysteem al in juni. De Iris-T zou in staat moeten zijn om een grote stad te verdedigen tegen luchtaanvallen. Het heeft een bereik van 20 kilometer hoogte en 40 kilometer breedte. Maar de effectieve levering liet op zich wachten. Lambrecht bracht begin deze maand nog een bezoek aan Oekraïne.