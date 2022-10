Staatssecretaris Eva De Bleeker wil dat banken ook ’s nachts bereikbaar zijn voor slachtoffers phishing

De betere bereikbaarheid van banken moet ervoor zorgen dat klanten die het slachtoffer worden van phishing – waarbij fraudeurs online je betaalgegevens stelen en misbruiken ­– hun euro’s niet letterlijk van hun bankrekening zien verdwijnen, zonder dat ze er iets aan kunnen doen. Bedoeling is dat banken op zo’n moment bijvoorbeeld de betaal-app van de betrokken klant ogenblikkelijk kunnen blokkeren.

De Bleeker dringt ook aan op preventieve maatregelen tegen deze vorm van online fraude, “die elke dag meer slachtoffers eist”. Wie bijvoorbeeld normaal geen grote overschrijvingen doet, moet sterkere betaallimieten kunnen instellen zodat phishers geen grote bedragen meer kunnen stelen. Om het systeem sluitend te maken, zouden alleen via bankkantoor of bankautomaat de betaallimieten verhoogd kunnen worden of een uitzondering bekomen kunnen worden.

Volgens Febelfin, de sectorfederatie van de banken, hebben zowat alle grote en middelgrote banken – “samen goed voor een marktaandeel van 90 procent” – intussen een klantendienst die voor noodgevallen de klok rond bereikbaar is. (wer)