Het verhaal van Lucy Letby, de verpleegster die 7 baby’s zou hebben gedood door hen te injecteren met melk, insuline of lucht

In het Verenigd Koninkrijk is momenteel het proces tegen Lucy Letby aan de gang. De 32-jarige verpleegster wordt ervan beschuldigd zeven pasgeboren baby’s te hebben vermoord door hen te vergiftigen in het ziekenhuis waar ze werkte.

De “killer nurse”. Zo wordt Lucy Letby genoemd in de Britse media. De “moordende verpleegster”. Tussen juni 2015 en juni 2016 zou ze maar liefst zeven pasgeboren baby’s om het leven hebben gebracht en bij tien anderen hetzelfde hebben geprobeerd.

De feiten speelden zich af in een ziekenhuis in Chester. Letby werkte er toen als verpleegster op de neonatologie, de afdeling in het ziekenhuis waar te vroeg geboren baby’s verzorgd worden. Hoewel Letby tot vandaag alle beschuldigingen ontkent, kregen de juryleden op haar proces te horen dat zij “de enige gemeenschappelijke noemer” is die de dood van de zeven baby’s en de “catastrofale” instortingen van nog tien anderen met elkaar verbindt. Ze zou de kindjes allemaal hebben vergiftigd, tijdens de nachtshift, als ze wist dat de ouders er niet bij waren. “Zij was de enige, constante, boosaardige aanwezigheid op het moment dat de kindjes ziek werden”, aldus aanklager Nick Johnson.

Het jongste slachtoffertje was amper 24 uur oud toen Letby hem naar verluidt met lucht injecteerde, waardoor het jongetje - amper anderhalf uur na de start van haar shift - om het leven kwam. Een dag later zou ze geprobeerd hebben om ook zijn tweelingzusje te vermoorden. Ook bij de andere kindjes zou ze een (bijna) fatale portie lucht, insuline of melk injecteren. “Letby ontwikkelde een ongewone interesse in de ouders van haar 17 vermeende slachtoffers”, zo kregen de aanwezigen in de rechtbank nog te horen. “In sommige gevallen volgde ze hen zelfs op Facebook.”

“Baby’s die helemaal niet onstabiel waren geweest, gingen plots ernstig achteruit als zij aan het werk was”, aldus de aanklager. “Soms gingen kindjes die ziek waren geweest en daarna hersteld waren, opnieuw fors achteruit zonder duidelijke reden. Nadat ze naar een oorzaak hadden gezocht - die niet werd gevonden - ontdekten de consultants dat er maar één iemand altijd aan het werk was op het moment dat de kindjes instortten of om het leven kwamen. En dat was verpleegster Lucy Letby.”

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Het proces, dat maandag begon, zal naar verwachting ongeveer zes maanden duren. Letby pleit onschuldig.