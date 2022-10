Het ene dieet is het andere niet: Erling Haaland onthult dat hij hart en lever van koe eet

Hebben we eindelijk een verklaring gekregen van waar zijn honger naar goals komt? Haaland bekent in zijn documentaire Haaland: The Big Decision dat hij zowaar het hart en de lever van een koe eet. Al heeft de Noor ook nog andere gewoontes.

Haaland zit dit seizoen al aan 20 doelpunten in de Premier League en de Champions League samen. Dat de 22-jarige Noor een fenomeen is, weten we al langer, maar nu zouden we wel eens een verklaring hebben gekregen voor zijn verbluffende statistieken. “Kwaliteitsvoeding dat lokaal geproduceerd wordt, is voor mij het belangrijkste. Er wordt gezegd dat vlees slecht voor je is... maar dan stel ik de vraag: welk vlees? Het vlees dat je bij McDonald’s krijgt of dat van de plaatselijke koe die gras eet? Ik eet het hart en de lever”, vertelt Haaland.

Waarom zou je dat ooit eten, denk je misschien? Wel er zit namelijk veel vitamine B, ijzer, fosfor, koper en magnesium in. Britse media legden daarbij meteen de link met kannibaal Dr. Hannibal Lecter uit Silence of the Lambs.

Maar dat is niet de enige gewoonte die Haaland heeft. Zo is het eerste wat hij in de ochtend doet naar de zon kijken. “Dat is goed voor het biologisch ritme”, klinkt het. Verder drinkt hij gefilterd water en lust hij tijdens vakanties wel eens graag kebab of pizza. Last but not least: ijsbaden en voor het slapengaan een bril opzetten, die het blauwe licht filtert om op die manier zijn slaapkwaliteit te optimaliseren.