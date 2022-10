Zelfs Macron moeit zich met stakingen in Franse oliesector: komt er straks heropleving van Gele hesjes?

Frankrijk

Ellenlange files aan de pompstations, schoolbussen die niet kunnen uitrijden, mensen die niet op hun werk geraken… De stakingen in vijf van de acht Franse raffinaderijen en depots van TotalEnergies en ExxonMobil hakken er zwaar in bij onze zuiderburen. Het is alle hens aan dek in Parijs, want komende zondag staat een grote koopkrachtbetoging op de agenda. En het trauma van de Gele hesjes is nog lang niet vergeten.