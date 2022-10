Het wordt een nachtje doorwerken: over deze maatregelen moet regering-De Croo het komende uren nog eens raken

De federale regering duikt de nacht in met nog een pak werk voor de boeg. Nog een hele rist discussiepunten moesten beslecht worden voor premier Alexander De Croo (Open VLD) naar de Kamer kan voor zijn State of the Union. Van fiscale hervorming over effectentaksen tot manieren om bedrijven te ontzien bij de hoge indexering. Wij lijsten alles nog eens op.

De kans lijkt klein dat de fiscale hervorming van minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) groen licht krijgt. Die had voor 6 miljard aan lastenverschuivingen op tafel gegooid, drie dagen voor premier Alexander De Croo (Open VLD) op de bühne van de Kamer verwacht wordt. De andere partijen willen de lasten op arbeid best elders te leggen, maar op drie dagen tijd zal dat niet lukken. Wellicht draait het eerder uit op een nieuwe datum waarop het voorstel besproken wordt. CD&V wil alleszins spijkerharde garanties. “Maar dan nog kunnen de liberalen altijd neen zeggen”, zegt een bron.

De topministers buigen zich ook over de patronale bijdragen die bedrijven moeten betalen op de automatische indexering. Dat is voor veel ondernemingen van het goede te veel, bovenop een indexering van 10 procent. Liberalen en christendemocraten zouden dan liefst die patronale bijdragen kwijtschelden, een soort netto-indexering. Toch zeker voor een deel. Maar dat ligt dan weer moeilijk voor de socialisten. Zeker voor PS, die vindt dat enkel voor bedrijven die écht in moeilijkheden zitten wat ruimte moet krijgen. Een andere piste zou zijn om uitstel te geven op die bijdragen.

Daarnaast kijkt de regering naar een resem belastingen. Zo zouden ze de bankentaks verstrengen, zodat financiële instellingen hun “jaarlijkse taks op de kredietinstellingen” niet langer van de belastingen kunnen aftrekken.

Tegelijkertijd zou de effectentaks aangescherpt worden. Op tafel ligt een voorstel om die progressief te maken. Van 1 tot 2 miljoen betaalt een belastingplichtige 0,15 procent, van 2 tot 5 miljoen 0,2 procent en boven de 5 miljoen 0,3 procent effectentaks. Dat alles zou 250 miljoen euro per jaar moeten opleveren. Maar door de discussie over de woonbonus lijken de liberalen niet meer geneigd om die effectentaks uit te breiden.

Meer discussie lijkt er te zijn over de minimumbelasting voor internationals. Die moet volgens een circulerende begrotingstabel 400 miljoen euro moeten opleveren. Oorspronkelijk wilden de ministers wachten op Europa, maar aangezien het daar niet lukt, wil de federale regering het zelf doen. Of het er echt komt, zal nog moeten blijken.

© BELGA

Want de liberalen verbinden die minimumbelasting aan besparingen op de RVA. Daar wil minister van Werk Pierre-Yves Dermagne (PS) snoeien in de stelsels van tijdskrediet en andere thematische verloven, het ouderschapsverlof om bijvoorbeeld vier vijfde te werken is daar het bekendste voorbeeld van. Twee jaar geleden al kwam de regering overeen om daar 150 miljoen euro op te besparen. Maar met de voorstellen van Dermagne kom je maar op 50 miljoen euro. En dat is te weinig voor de liberalen.

Ook het fiscale gunstregime van auteursrechten wordt tegen de loep genomen. Een “anti-fraudemaatregel” klinkt het aan tafel, want daar maken veel beroepsgroepen gebruik van die dat eigenlijk niet zouden mogen. Op kruissnelheid kan die maatregel 75 miljoen euro opbrengen.

De voordelige regeling voor krantenbedeling kan ook sneuvelen. Of toch zeker gedeeltelijk. Bpost krijgt nu een vergoeding om de kranten te verspreiden. De liberalen zouden daar graag het mes inzetten, die ingreep moet volgens hen 150 miljoen euro opbrengen.

© EPA-EFE

En dan heb je nog een evergreen als de accijnzen op tabak verhogen. Ook vape-toestellen zouden daar onder vallen. Een maatregel die in 2023 75 miljoen euro en het jaar erop 150 miljoen euro kan opbrengen. Geld dat dan bijvoorbeeld zou kunnen gaan naar het verlagen van btw op gezonde producten.

Tot slot lijkt de woonbonus op tweede verblijven er nu echt aan te geloven. Voor de aankoop van een eerste woning schrapte de Vlaamse regering die al enkele jaren geleden, maar voor een tweede of derde woning betaalt federaal die nog altijd uit. Maar ook daar gooit de discussie over de lerarenpensioenen roet in het eten. Wie weet blijft die maatregel nog eens een besparingsronde overeind.

(agy, fem, hh)