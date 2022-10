Als het water je aan de lippen staat, dan roep je de hulp in van een loodgieter. Super Mario schoot Felice Mazzu te hulp toen Anderlecht op achterstand stond in Mechelen en zorgde met twee goals nog voor een zege. Maar wie is Mario Stroeykens (18)? Een krachtpatsertje zoals Lukaku dat zich liet bijschaven door een personal coach met een camera.