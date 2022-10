Met een lied en een aanraking sloeg op kerstavond 1944 in een Duits concentratiekamp de vonk over tussen Nelly Mousset-Vos en Nadine Hwang. De ene een Brusselse operazangeres, de andere een Chinese advocate. Het was dankzij hun liefde dat ze het overleefden, maar hun verhaal bleef een familiegeheim. Tot een Zweedse documentairemaker ermee aan de slag ging.