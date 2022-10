Vrouw (65) voor 31.000 euro opgelicht door ‘Russische kosmonaut’ die “geld nodig heeft voor raket terug naar aarde”

Een 65-jarige vrouw uit Japan is voor meer dan 4,4 miljoen yen (ongeveer 31.000 euro) opgelicht door een man die zich voordeed als astronaut. Hij maakte haar wijs dat hij in het internationale ruimtestation ISS werkzaam is als Russische kosmonaut en geld nodig heeft voor een raket waarmee hij kan terugkeren naar de aarde.

De oplichter beweerde dat hij met de vrouw een nieuw leven in japan wilde beginnen. Maar hiervoor had hij wel geld nodig om terug naar de aarde te vliegen. En tot overmaat van ramp moest hij óók de landingsrechten betalen, meldt de Japanse televisiezender TV Asahi.

Met vijf betalingen in augustus en september bezorgde de Japanse vrouw haar ‘verloofde’ in het totaal zowat 4,4 miljoen yen. Maar ondertussen was hij nog steeds niet in zijn raket gestapt. Sterker nog, hij bleef geld vragen. Ze werd uiteindelijk achterdochtig en deed aangifte bij de politie. Speurders onderzoeken de zaak, die bestempeld wordt als datingfraude. De man zou via Instagram verschillende vrouwen hebben benaderd.