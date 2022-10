Een extra troef voor Zulte Waregem: Zinho Gano biedt excuses aan en wordt opgevist

Zulte Waregem staat troosteloos laatste met amper vijf punten. Niet alleen achterin wringt het schoentje – de club slikte al 25 tegendoelpunten –, ook vooraan kan het een pak beter met slechts negen gemaakte goals. Ondanks die slechte statistieken zat Zinho Gano, vorig seizoen goed voor dertien treffers, in de B-kern van Essevee. Hij wilde in de zomer vertrekken en nam het niet zo nauw met de disciplinaire regels van Mbaye Leye – vandaar de verbanning, tot onbegrip van de achterban.

Hoe slecht het ook draaide, Gano moest eerst zélf toenadering zoeken voor een rehabilitatie, anders zou hij blijven verkommeren in de B-kern. De spits heeft dat nu ook effectief gedaan. Hij heeft een gesprek gevraagd met CEO Eddy Cordier, waarin hij heeft benadrukt zich de komende maanden voor de volle honderd procent voor Zulte Waregem te willen inzetten. Daarnaast erkende hij dat hij fouten gemaakt heeft – zijn attitude richting zijn ploegmaats en de staf kon beter – en hij heeft zich daarvoor verontschuldigd tijdens een onderhoud met Leye. De coach heeft die excuses aanvaard en heeft dan ook besloten om Gano opnieuw op te nemen in de A-kern. De mindere resultaten zouden geen invloed hebben gehad op die beslissing – Leye staat bekend als een coach die discipline hoog in het vaandel draagt –, maar het spreekt voor zich dat Zulte Waregem het zich nu niet kan permitteren om een scorende aanvaller zomaar aan de kant te zetten. Wellicht vandaag al traint Gano mee.

Guinee-Bissau

Aan de Gaverbeek is men tevreden dat deze heikele situatie ontmijnd is. Tegelijk verwacht men intern geen mirakels van Gano, wiens laatste wedstrijd er één was met Guinee-Bissau tegen Sao Tomé op 9 juni (5-1-zege, twee goals van Gano). Hij trainde de voorbije weken voornamelijk met een kinesist/physical coach en mocht op zijn vraag af en toe aansluiten bij de beloften. Het is dan ook logisch dat hij ritme mist en een fysieke achterstand heeft, maar desalniettemin zou hij in staat moeten zijn om het zwalpende elftal iets bij te brengen. Al was het maar bijvoorbeeld op stilstaande fases: Gano meet net geen twee meter, met het hoofd is hij een wapen.

Tijdens de afgelopen transferperiode weigerde Gano aanbiedingen van onder meer Charleroi en KV Mechelen. Ook een overgang naar een exotische bestemming lag lange tijd op tafel, maar daar had de speler zelf geen oren naar.