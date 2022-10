En de kampioen wordt … Antwerp of Genk (als we de statistieken moeten geloven)

Dat Antwerp met 30 op 33 een uitzonderlijk parcours aflegt, is geweten. Maar ook RC Genk doet het uitstekend, met slechts twee verliespuntjes meer. Net als Antwerp zitten de Limburgers op het kampioenengemiddelde. Sinds de invoering van de play-offs in het seizoen 2009-10 waren minstens 28 punten na 11 speeldagen altijd de juiste weg om de titel te pakken. Club Brugge moet zich statistisch zorgen maken.

Vorig seizoen hadden de toenmalige competitieleiders Union en de latere kampioen Club Brugge 22 punten na elf speeldagen. Beide ploegen tellen nu precies evenveel punten, maar staan pas derde en vierde. Nu pronken Antwerp met 30 punten en RC Genk met 28 punten met veel voorsprong bovenaan de rangschikking. Alleen een zware inzinking lijkt hen nog van die plaatsen weg te houden.

Het is sinds 2009-10 maar drie keer gebeurd dat een ploeg na elf speeldagen meer dan 28 punten had. Club Brugge telde in 2017-18 onder Ivan Leko in deze fase van de competitie 30 punten, net zoveel als Antwerp nu dus. Club Brugge sloot dat seizoen de reguliere competitie af met twaalf punten meer dan Anderlecht en werd kampioen.

De twee andere keren dat een club meer dan 28 punten had, was het, jawel, RC Genk. In de seizoenen 2010-11 en 2018-19 telden de Limburgers na elf speeldagen telkens 29 punten, één puntje meer dan nu. Het zijn de seizoenen van de laatste twee landstitels van RC Genk.

© Dick Demey

We kennen het verhaal van de halvering van de punten in de play-offs en de titelstrijd die dan zogezegd opnieuw begint. Maar in een Champions’ Play-offs met slechts vier teams en maximaal 18 punten te verdienen én met deze gemiddelden zijn zowel Antwerp als RC Genk op weg naar de titel. Omdat ze het alle twee zo goed doen, is alleen nog niet duidelijk wie van de twee het gaat worden. Als ze het blijven volhouden natuurlijk, want het zou ridicuul zijn om Club Brugge met zijn sterke spelerskern nu al af te schrijven. Toch kan de regerende kampioen maar best op zijn hoede zijn. Met respectievelijk acht en zes punten minder mag Club toch niet te veel meer laten liggen. De titelchallenger van vorig seizoen, Union, staat ook naast hen.

Club Brugge speelt voor het WK tussen alle Champions League-verplichtingen nog vier toppers: op Anderlecht (16/10), Union (22/10), AA Gent (6/11) en thuis tegen Antwerp (13/11). Antwerp trekt nog naar Standard (16/10) en Club Brugge (13/11) en ontvangt thuis Genk (23/10) en Anderlecht (6/11). Genk moet alleen nog naar Antwerp (23/10) en Anderlecht (13/11).