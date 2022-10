Op school, in de auto en in het operatiekwartier: alles zit straks in de metaverse. Een onlinewereld waar je niet bladert of scrollt, maar gewoon ‘bent’. In 3D. Klinkt allemaal heel sciencefiction? De metaverse is dichterbij dan je denkt. Vandaag stelt Meta, het moederbedrijf van Facebook, een nieuwe VR-bril voor die op maat gemaakt is van die virtuele wereld.