Lionel Messi en andere bekenden spelen “match voor de vrede” als eerbetoon aan Diego Maradona

Het wordt de derde editie van de benefietmatch, die georganiseerd wordt door een fonds gecreëerd door paus Franciscus.

Naast Messi bevestigden onder meer ook Ronaldinho, Gianluigi Buffon en José Mourinho hun aanwezigheid in een video die gepubliceerd werd op het platform We Play For Peace. De datum (10 oktober of 10/10) was niet toevallig gekozen want de benefietmatch wordt een eerbetoon aan de legendarische Argentijnse nummer 10 Diego Maradona.

De wedstrijd zal doorgaan in het olympisch stadion van Rome op 14 november, minder dan een week voor de start van het WK in Qatar.