Een dodelijke rechter en Sevilla als favoriete prooi: de 700 doelpunten van CR7 in detail ontleed

Soms zeggen cijfers meer dan woorden. Bij deze, de 700 doelpunten in clubverband van Cristiano Ronaldo (37) in detail ontleed. Het is een historische mijlpaal, aldus ook ‘The Telegraph’. “Ronaldo staat op eenzame hoogte in een carrière ontworpen door de voetbalgoden. Pelé maakte geen 700 clubgoals, Maradona, Puskás of Müller ook niet. Lionel Messi gaat het waarschijnlijk later dit seizoen doen – hij staat op 691 –, Haaland (nu op 155, red.) misschien voor kerst”, schrijft de krant met een kwinkslag. Hoe moeilijk Ronaldo het dezer dagen ook heeft bij Man United: CR7, die nummer 700 scoorde tegen Everton, is en blijft een kwaliteitslabel.