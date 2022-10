LIVE. Ministers onderhandelen over federale begroting

Net zoals hij federale collega's, zitten de Brusselse ministers maandagvoormiddag opnieuw rond tafel voor de begrotingsonderhandelingen. Die zouden normaal vrijdag geland zijn, maar minister van Werk Bernard Clerfayt (DéFI) verliet in de namiddag de onderhandelingstafel omdat hij zich niet kon vinden in het bedrag dat voor de dienstencheques in de begroting 2023 zou worden ingeschreven.



Minister van Begroting Sven Gatz (Open VLD) stelde voor om hetzelfde bedrag voor de dienstencheques in te schrijven als in de begroting 2022. Minister-president Rudi Vervoort (PS) preciseerde zondag in een mededeling dat het aantal verkochte dienstencheques de laatste jaren erg variëerde, onder meer wegens de coronacrisis. Bovendien was er het engagement dat indien nodig bijkomend budget zou worden ingeschreven bij de begrotingscontrole in de loop van volgend jaar.



Maar volgens Bernard Clerfayt was een verhoging van het budget met 30 miljoen euro nodig, zoniet zouden tot 1.500 jobs van huishoudhulpen op de tocht staan.

Hoe lang de onderhandelingen zullen lopen, is nog onduidelijk. Vrijdagmiddag bij de start van de vergadering was te horen dat de onderhandelingen nog dezelfde dag zou afgerond worden. "Maar bij de laatste puntjes kan er altijd nog een kink in de kabel komen", klonk het toen profetisch bij één van de regeringsleden.