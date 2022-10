Minstens 26 doden in Centraal-Amerika door orkaan Julia

De orkaan Julia heeft in Centraal-Amerika aan minstens 26 mensen het leven gekost. Daarnaast zijn 4 mensen vermist, zo is meegedeeld door de betrokken overheden.

In Guatemala zijn 14 mensen omgekomen. In het noorden van het land werden 5 leden van hetzelfde gezin onder het puin bedolven nadat een aardverschuiving hun woning vernielde, zo meldt de civiele bescherming. Er zijn ook 2 Guatemalteken als vermist opgegeven, nadat ze door een rivier werden meegesleurd.

In El Salvador zijn in totaal 10 mensen overleden. Op een dertigtal kilometer van de hoofdstad San Salvador stierven 5 soldaten die betrokken waren bij een reddingsoperatie. Ze hadden tegen een muur beschutting gezocht tegen het noodweer, maar het bouwsel was ingestort, zegt de Salvadoraanse minister van Justitie en Veiligheid, Gustavo Villatoro. In Guatajiagua, in het oosten van het land, stierven eveneens 2 mensen door een ingestorte muur, meldt de politie van El Salvador. Ook in het zuidwesten van het land worden verschillende overlijdens toegeschreven aan het noodweer.

In Honduras zijn voorts nog 2 mensen verdronken nadat hun kano door de hoge golven was omgeslagen, zo meldt Wilmer Wood, de burgemeester van de westelijke gemeente Brus Laguna. Bij datzelfde ongeval is ook 1 persoon vermist geraakt.

De storm Julia had zich vrijdag boven de Caribische Zee gevormd en was zondagnacht als orkaan van de laagste categorie aan land gegaan in Nicaragua. In dat land werd eveneens grote schade aangericht, maar er zijn geen meldingen van slachtoffers.

Volgens het Amerikaans Nationaal Orkaancentrum (NHC) is Julia intussen uitgeraasd. De regen kan wel nog altijd overstromingen veroorzaken in Centraal-Amerika en het zuiden van Mexico.