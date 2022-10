Voorstel rond perequatie kwam als verrassing voor Vooruit-voorzitter Conner Rousseau

Vooruit was verrast door het liberale begrotingsvoorstel om te raken aan de welvaartsvastheid van de ambtenarenpensioenen, de zogenaamde perequatie. Dat zei Vooruit-voorzitter Conner Rousseau dinsdag in De Ochtend. De federale begrotingsonderhandelingen zijn “een ingewikkeld kluwen”, maar Rousseau gaat ervan uit dat premier Alexander De Croo zijn beleidsverklaring dinsdagmiddag op tijd zal kunnen afleggen in het parlement.

Rousseau was dinsdag te gast op Radio 1 omdat hij er op het moment van de afspraak van uitging dat de begrotingsonderhandelingen op dit moment al rond zouden zijn, vertelde hij. Maar het is een “ingewikkeld kluwen”, aldus Rousseau.

De gesprekken lopen onder meer spaak op een liberaal voorstel om te snoeien in de zogenaamde perequatie van de ambtenarenpensioenen, waardoor die niet alleen mee stijgen met de index, maar ook met de lonen van actieve ambtenaren. De PS verzette zich daar maandagavond mordicus tegen, waarna premier De Croo ook de verhoging van de effectentaks en de schrapping van het fiscaal voordeel voor de tweede woning uit het voorstel haalde. Ook over de verschillende “meervragen” voor onder meer het spoor en de lonen van ambtenaren en de politie is er nog discussie.

Volgens Rousseau heeft het voorstel om te raken aan de perequatie de socialisten verrast. “De welvaartsvastheid van de pensioenen is voor ons heel belangrijk”, zei hij. Tegelijkertijd schiet Vooruit het idee niet volledig af, alleen komt dat er volgens de Vlaamse socialisten beter in het kader van een bredere hervorming “om de zaken beter te maken voor alle pensioenen”. “We staan ervoor open die hervorming aan te gaan”, aldus Rousseau.

De Vooruit-voorzitter heeft er wel vertrouwen in dat de premier dinsdagmiddag op tijd in de Kamer is om zijn beleidsverklaring af te leggen. De Croo wordt daar om 14.15 uur verwacht.