Het Oekraïense Shakhtar speelt vanavond ondanks escalatie oorlog toch Champions League tegen Real Madrid: “We laten ons niet kapotmaken”

Ondanks de oorlog in Oekraïne en de recente Russische aanvallen moet Shakhtar Donetsk dinsdagavond gewoon aan de bak tegen Real Madrid in de Champions League. Volgens coach Igor Jovicevic zullen zijn spelers hun moraal niet laten zakken door de situatie in hun thuisland. “We willen vechten zoals alle Oekraïense soldaten vechten voor ons en onze vrijheid.”

Rusland viel maandag verschillende Oekraïense steden aan en daarbij zijn er meer dan tien mensen om het leven gekomen. Een nieuwe klap voor de Oekraïeners.

“Maar je kan ons niet kapotmaken. Onze spirit, onze eenheid. Je kan alleen onze ‘mood’ tijdelijk verstoren, maar niet kapotmaken”, aldus de Shakhtar-coach op zijn persconferentie daags voor de wedstrijd tegen Real Madrid. “Samen staan we sterker. En wij als sportmannen zien dit als een sociale verantwoordelijkheid.”

Wedstrijd in Polen

De thuiswedstrijd tegen Real Madrid gaat door op neutraal terrein in de Poolse hoofdstad Warschau. “Veel van mijn spelers hun families zitten in Oekraïne, dat heeft wel invloed op ons. Maar het zal onze moraal niet breken en we willen vechten zoals alle Oekraïense soldaten vechten voor ons en onze vrijheid.”

“We zitten in met de situatie, maar de wedstrijd zal niet afgelast worden. We zullen op het veld moeten gaan en tonen dat we voor elkaar vechten. En dat we het Oekraïense volk vertegenwoordigen.”

Vorige week deed Shakhtar het al meer dan behoorlijk in Madrid, met een nipte 2-1-nederlaag. In de stand van groep F is Shakhtar tweede met 4 op 9. Real Madrid staat aan de leiding met het maximum van de punten.