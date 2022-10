OVSE noemt Russische raketaanvallen “terreur” tegen Oekraïense bevolking

“Deze gruwelijke militaire acties betekenen een schending van het internationaal recht, inclusief het humanitair recht”, zo staat maandagavond in een gezamenlijke mededeling van de OVSE-leiders. “De enige redenen voor deze brutale en wrede daden zijn het verspreiden van terreur en het compenseren voor niet-bereikte tactische en strategische doelen”, klinkt het nog.

De mededeling werd onder meer ondertekend door OVSE-voorzitter Zbigniew Rau en door secretaris-generaal Helga Maria Schmid.

Rusland is een van de 57 lidstaten van de OVSE. De in Wenen gevestigde organisatie hield jarenlang toezicht op de naleving van het fragiele staakt-het-vuren tussen het Oekraïense leger en pro-Russische separatisten in Oost-Oekraïne. Na de Russische invasie in februari trokken de OVSE-waarnemers zich terug.