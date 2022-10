Referee Department verwachtte “geel voor roekeloos contact” voor Standard-verdediger, die geen schorsing krijgt na rode kaart tegen Charleroi

Het Referee Department sprak zich eerst uit over de rode kaart van Charleroi-middenvelder Adem Zorgane na een fout op Nicolas Raskin. “Die beslissing was correct”, aldus woordvoerder Franck De Bleeckere.

Maar dan kwam de overtreding waar Standard-verdediger Laursen rood voor kreeg ter sprake. “Hij maakt een fout door de Charleroi-speler frontaal tegen te houden met de armen vooruit”, legt De Bleeckere uit. “Hij gebruikt zijn armen om de tegenstander te blokken. De scheidsrechter geeft een rode kaart. Het Referee Department verwacht bij deze situatie een gele kaart voor een roekeloos contact en een VAR-interventie. Deze fout wordt niet gezien als ernstig gemeen spel.”

Het bondsparket van de KBVB heeft beslist om geen extra schorsing te vorderen voor Laursen. Zondag tegen Antwerp is hij er gewoon bij. Philip Zinckernagel blijft wel geschorst voor het duel tegen de Great Old. De nieuwe Deense smaakmaker van de Rouches pakte in de blessuretijd zijn tweede gele kaart nadat hij Verboomen een duwtje had gegeven in het tumult na de rode kaart voor Laursen.