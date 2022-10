“Als regering-Jambon PFAS-normenkader VITO volgt, duikt ze onder Europese lat”

Met zijn nieuwe normenkader voor maximale PFAS-bodemconcentraties duikt het VITO, de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek, onder de normen die het Europees voedselagentschap (EFSA) als veilig voorstelt. Dat zegt Vlaams parlementslid Mieke Schauvliege (Groen) dinsdag in een reactie. “Als de regering-Jambon deze normen volgt, kiest ze er bewust voor om onder de Europese lat te gaan”, waarschuwt ze. “In dat geval is ze de Vlamingen verantwoording verschuldigd over de risico’s die ze hiermee aanvaardt.”

De bijsturing van het normenkader geldt voor de normering van hergebruik van de bodem en is aangevuld met een norm voor bouwkundig bodemgebruik, maakte PFAS-opdrachthouder Karl Vrancken maandag bekend. Op basis van feedback die ze van de belangrijkste stakeholders zullen krijgen, gaan afvalstoffenmaatschappij OVAM en de Vlaamse regering er nu mee aan de slag.

Bij oppositiepartij Groen worden vragen gesteld bij de “risico’s” die de regering-Jambon dreigt te nemen als ze het voorgestelde kader volgt. De normen zijn bovendien opnieuw slechts tijdelijk, klaagt Vlaamse parlementslid Mieke Schauvliege. “Als de regering deze normen volgt, kiest ze er bewust voor om onder de Europese lat te gaan. In dat geval is ze de Vlamingen verantwoording verschuldigd over de risico’s die ze hiermee aanvaardt.”

Volgens Schauvliege zou een definitief normenkader gepaard moeten gaan met een milieueffectenrapport en een brede publieke consultatie. Hoewel in het rapport van het VITO staat dat de voorgestelde normen op termijn definitief zouden moeten worden, zijn er voorlopig geen aanwijzingen dat er een milieueffectenrapport of maatschappelijk debat komt, stelt Schauvliege vast. Ze vindt het bovendien volstrekt onduidelijk of met de normen een volgend PFAS-schandaal vermeden kan worden, terwijl het ook onbekend is wat de impact op de Oosterweelwerken zal zijn.