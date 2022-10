Hart en lever: is het bizarre dieet van topspits Erling Haaland een goed idee? “Orgaanvlees is niet beter dan ander rood vlees”

“Ik eet graag het hart en de lever van koeien.” Met die straffe uitspraak verrast de Noorse topspits Erling Haaland in de documentaire ‘Haaland: The Big Decision’. Een goed idee of niet? De sportdiëtiste Karolien Rector licht toe: “Gematigdheid is aan te raden bij orgaanvlees.”

20 doelpunten in zijn eerste 13 wedstrijden voor Manchester City heeft Erling Haaland achter zijn naam. Is zijn bizar dieet misschien een verklaring voor die hallucinante cijfers? “Kwaliteitsvoeding dat lokaal geproduceerd wordt, is voor mij het belangrijkste”, onthulde Haaland in de docu van Viaplay. “Er wordt gezegd dat vlees slecht voor je is... maar dan stel ik de vraag: welk vlees? Vlees van bij McDonald’s of van de plaatselijke koe? Ik eet het hart en de lever. Andere mensen denken daar dikwijls weinig aan, maar ik ben erg begaan met mijn lichaam.”

Hallo, Karolien Rector? “Bij mijn klanten ben ik dit nog niet eerder tegengekomen”, reageert de sportdiëtiste, die samenwerkt met onder meer wielerploeg Quick Step en voetbalclub KRC Genk. “Het klopt dat hart en lever, net als ander orgaanvlees trouwens, rijk zijn aan kwalitatief volle eiwitten, b-vitamines, ijzer en tal van andere mineralen zoals magnesium en zink. Maar het is niet beter dan ander rood vlees. Bovendien loop je bij dagelijks eten van orgaanvlees zoals lever het risico op de inname van schadelijke stoffen. Net zoals dat risico bestaat bij dagelijkse inname van vis. Sommige organen zijn ook nefast voor personen met een hoge cholesterolwaarde.”

Komt daarbij dat gematigdheid aangeraden is bij de consumptie van rood vlees. “Een goede richtlijn is om niet meer dan 500 gram vlees per week te eten en om maximaal twee keer per week rood vlees te consumeren”, adviseert Rector. “Te veel rood vlees kan immers kankerverwekkend zijn.”