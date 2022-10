Ex-premier Frankrijk gedagvaard in onderzoek naar beheer corona-epidemie

De voormalige Franse premier Edouard Philippe is gedagvaard om op 24 oktober te verschijnen voor het Hof van Justitie van de Republiek (CJR) - dat is een Franse rechtbank die zaken van ministerieel wangedrag berecht - met het oog op een eventuele inverdenkingstelling in het onderzoek naar het beheer van de corona-epidemie. Dat heeft het parket bevestigd aan het Franse persagentschap AFP na een artikel in de krant Le Monde.

De burgemeester van Le Havre en voorzitter van Horizons, een partij die dicht bij de presidentiële meerderheid staat, zal door de drie magistraten van de onderzoekscommissie van het CJR (Cour de Justice de la République) worden verhoord over de strafbare feiten van het in gevaar brengen van personen en het vrijwillig afzien van de bestrijding van een ramp.

Na zijn verhoor kan hij in verdenking worden gesteld of het gunstiger statuut van bevoorrechte getuige krijgen, als hij erin slaagt de rechters ervan te overtuigen dat er niet voldoende ernstige bewijzen zijn tegen hem om te worden aangehouden.

In het gerechtelijk onderzoek van het CJR, dat van start ging in juli 2020, is ex-minister van Gezondheid Agnès Buzyn begin september in verdenking gesteld voor het in gevaar brengen van personen.