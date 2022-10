Peter Van Geit en zijn vriendin Sneha tijdens hun trektocht, toen zij nog niet sneeuwblind was.

Peter Van Geit (50), een ervaren Belgische trekker, is na vier hachelijke nachten op 4.000 meter hoogte in de Indiase bergen samen met zijn vriendin (22) gered. De twee kwamen in de problemen toen zijn vriendin Sneha sneeuwblind raakte.