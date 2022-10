Straks gedroomde reünie bij FC Barcelona? Andres Iniesta (38) blijft nog even in Japan voetballen, maar denkt al aan terugkeer

Andres Iniesta is nog niet van plan om te stoppen met profvoetbal. De 38-jarige Spanjaard heeft bevestigd dat hij nog zeker een jaar in Japan bij Vissel Kobe blijft voetballen. En daarna ziet hij een terugkeer naar ‘zijn’ FC Barcelona wel zitten. Daar zou hij volgende zomer mogelijk herenigd kunnen worden met Xavi en Lionel Messi.

“Ik zal hier nog een jaar spelen en daarna zien we wel”, zei Iniesta bij La Gazzetta dello Sport. De middenvelder speelt al sinds 2018 in Japan bij Vissel Kobe. Hij speelde er ondertussen al 126 wedstrijden, waarin hij 26 keer scoorde en 25 assists uitdeelde.

Bij FC Barcelona speelde Iniesta tussen 2002 en 2018 liefst 674 wedstrijden. Hij werd negen keer landskampioen, won vier keer de Champions League en zes Spaanse bekers met de Catalaanse topclub. Keert hij er ooit terug? “Ik zou dat graag doen, want het is mijn thuis”, gaf El Blanquito toe.

“Ik weet niet in welke rol: coach, technisch directeur of nog iets anders. Het is fijn om eraan te denken dat iemand die zoveel heeft betekend en zoveel heeft gegeven voor een club, er verder kan gaan na zijn actieve carrière. Maar er moet wel aan bepaalde voorwaarden worden voldaan. Er moet ook een functie voor me zijn. En nu moet ik nog op trainen focussen, want op dit moment zie ik mezelf nog als speler.”

© BELGAIMAGE

Gedroomde reünie?

Bij Barça zou Iniesta herenigd kunnen worden met zijn maatje en eveneens clublegende Xavi, die sinds de herfst van vorig jaar hoofdcoach is. En hier en daar zijn er al geruchten dat ook Lionel Messi volgende zomer zou terugkeren naar Barcelona. Als speler nog, welteverstaan. Zijn contract bij PSG loopt eind dit seizoen af en de club is ervan overtuigd dat ze het loon van de Argentijn kunnen betalen.

Iniesta, Xavi en Messi speelden samen in wat misschien wel het beste FC Barcelona ooit was. Vooral tussen 2008 en 2012, onder coach Pep Guardiola, presteerde Barça fenomenaal met onder meer twee Champions League-titels en drie landstitels.