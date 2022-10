Download enkel apps uit officiële app stores, raadt Centrum voor Cybersecurity aan

Smartphones zijn de laatste tijd bij criminelen een gewilde prooi geworden, en om een “pandemie aan smartphonevirussen” te vermijden, stelt het Centrum voor Cybersecurity (CCB) de veiligheid van smartphonegebruik centraal in zijn nieuwe sensibiliseringscampagne. Een sleutelregel in de campagne is geen apps te downloaden die niet uit de officiële appstores komen. “Dan is de kans op infectie al pakken kleiner”, zei CCB-directeur Miguel De Bruycker bij de voorstelling van de campagne.

De voor CCB zorgwekkendste cyberaanval van vorig jaar was het Flubot-virus. Op enkele dagen tijd werden in ons land meer dan 11.000 smartphones besmet. “Geïnfecteerde gsm’s verstuurden duizenden sms’en, zonder dat de gebruiker dat wist, en zo raakte het virus verder verspreid”, legt De Bruycker uit. “Je zou kunnen zeggen dat het aantal besmettingen al bij al meeviel, maar voor elk van die gebruikers was de impact zeer groot. Wie toegang heeft tot je smartphone, heeft immers toegang tot je leven.”

Een smartphone is voor iemand met slechte bedoelingen een heel dankbaar systeem, benadrukt de CCB-topman nog. “Andere systemen zoals een laptop zijn enkele uren per dag online, een gsm is doorgaans 24/7 verbonden met het internet.”

Om nieuwe uitbraken te vermijden, stelt het CCB in zijn nieuwe campagne dus veilig smartphonegebruik in de kijker. Dat kan in de eerste plaats door enkel apps uit de Google Play Store en de App Store te downloaden. Daarnaast is het ook raadzaam uit te kijken voor verdachte berichten, veiligheidswaarschuwingen niet te negeren, alleen minimale toegang te verlenen aan apps en ervoor te zorgen dat je smartphone en apps steeds up-to-date zijn.

Voor de campagne werkte het CCB samen met de Cyber Security Coalition, een samenwerkingsverband van privébedrijven, overheden en de academische wereld.