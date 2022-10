Zaakvoerder (48) firma in bouwmaterialen belandt onder kraanarm en overlijdt aan verwondingen

Dinsdagochtend om 7.15 uur is in de Bruulstraat een 48-jarige man uit Torhout overleden bij het lossen van een lading betonklinkers.

De 48-jarige vrachtwagenbestuurder en zaakvoerder van een firma in bouwmaterialen in Torhout was in de Bruulstraat bezig met het afladen van een lading betonklinkers toen er iets fout liep met de hydraulische leiding van een kraan waardoor de man verpletterd werd door de arm van het toestel.

De hulpdiensten kwamen ter plaatse en dienden de man de eerste zorgen toe. Hij werd met levensbedreigende verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis waar hij iets later overleed aan zijn verwondingen.