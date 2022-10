Net echt en gewoon te koop op het internet: politie waarschuwt voor ‘filmgeld’

Als bankovervallers er in een film of tv-reeks met een zak vol eurobiljetten vandoor gaan, zijn dat natuurlijk geen echte briefjes van 50 of 100 euro. Het is ‘filmgeld’. Net echt, maar toch nep. Politiediensten waarschuwen nu dat er in West-Vlaanderen van die valse eurobiljetten in omloop zijn. Opvallend: ze komen niet uit illegale drukkerijen, maar kunnen gewoon op het internet besteld worden.

Politiezone Kouter, in West-Vlaanderen, waarschuwt inwoners en handelaars dat er namaakgeld circuleert. Het gaat om bankbiljetten van 20 euro. “Dat vals geld lijkt op echt geld, maar er staat een duidelijke waarschuwing op aan de zijkant: ‘this is not legal, it is to be used for motion props.’”, zegt Annemie Wittesaele van politiezone Kouter.

Maar je moet er al oog voor hebben om het te zien. Want is zo een beetje zoals de waarschuwingslogans op sigarettenpakjes. Ze staan er wel, maar niemand ziet het nog. Daarnaast zijn er nog een paar verschillen: op de plaats waar normaal gezien de handtekening van de gouverneur van de Europese Centrale Bank staat, staat er nu ‘moviemoney’. Ook het hologram is fake.

Verfrommeld

Toch is de kans niet gering dat wie zo een briefje in handen krijgt het niet eens opmerkt dat het om vals geld gaat. Zeker niet in een donkere omgeving, op drukke plaatsen of wanneer mensen in groep zijn en minder alert. Vaak zijn de oplichters ook zo sluw dat ze het briefje zo een manier geven dat je de waarschuwing niet ziet. Door het op de juiste manier te verfrommelen bijvoorbeeld.

Opvallend: de eurobiljetten zijn niet door valsemunters gedrukt en in omloop gebracht. Ze zijn gewoon te koop op het internet. Vanaf 18,95 euro, plus 5,99 euro aan verzendingskosten koop je 100 biljetten. Of het nu om coupures van 5, 10 of 100 euro gaat, de prijs is dezelfde.

Kijken, voelen, kantelen

Febelfin, dat de financiële instellingen in ons land vertegenwoordigt, waarschuwt geregeld voor vals geld dat in omloop is. “Door te voelen, te kijken en het biljet te kantelen, weet je snel of je briefje echt is of niet”, geeft Isabelle Marchand als goede raad mee.

“Een bankbiljet wordt niet gedrukt op gewoon papier. Het voelt stevig aan en het moet een beetje knisperen. Op verschillende plaatsen voelt het biljet ook wat dikker aan. Dat is de inkt die je voelt.”

Wanneer je het bankbiljet tegen het licht houdt, dan zie je drie zaken: in het watermerk (witte kolom links) verschijnt het portret van prinses Europa. Nog altijd in het watermerk zie je de waarde van het biljet tevoorschijn komen. Bij een biljet van 5 euro is dat dus het cijfer 5. In het midden van het biljet zie je ook een veiligheidsdraad.

Kantel je het bankbiljet zie je in de zilveren band (rechts op het biljet) het portret van Europa opduiken. En de waarde van het biljet onderaan links verandert van kleurschakering. Wanneer een of meer van deze kenmerken ontbreken, vertrouw je het best niet.

Wat als je vals geld krijgt?

Dan heb je pech. “Valse bankbiljetten zijn absoluut waardeloos en je krijgt een vervalsing die je hebt aangenomen niet vergoed”, waarschuwt de Nationale Bank van België. Breng het biljet naar de bank en dien een klacht in bij de politie.

De federale politie waarschuwt ook dat wie merkt dat hij of zij een vals biljet heeft aangenomen, dat niet bewust weer mag uitgeven om er vanaf te zijn. “Want dan maak je je zelf schuldig aan een misdrijf.”