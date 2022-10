Met nieuwe kerncentrales goedkoper naar klimaatneutraal België in 2050

Een combinatie van nieuwe kleine kernreactoren en meer windenergie op zee is de goedkoopste optie om België tegen 2050 klimaatneutraal te maken, zonder industrie af te bouwen. Dat blijkt uit een studie van EnergyVille in opdracht van Febeliec, de federatie van grote industriële energieverbruikers in België.

Energyville, een onderzoekscentrum van KU Leuven, VITO, imec en UHasselt, becijferde de voorbije maanden een aantal scenario’s. Febeliec hoopt dat de overheid de studie zal gebruiken bij het nemen van toekomstige energiekeuzes, en daarbij “alle technologische opties” zal openhouden en de “meest economische keuze” zal maken..

De boodschap op het einde van de rit is volgens Febeliec dat nieuwe nucleaire capaciteit de gemiddelde energiekost lager doet uitkomen. Dat blijkt ook uit de tabellen van EnergyVille: in het scenario met nucleaire capaciteit, naast bijkomende investeringen in zon en wind, komt de gemiddelde kost op 56,49 euro per MWh. In de twee scenario’s zonder kernenergie is dat 84,49 euro of 108,15 euro.

Flexibiliteitsoplossingen

In het goedkoopste scenario is uitgegaan van bijna 6 gigawatt aan nieuwe nucleaire capaciteit in 2050. Dat is meer dan er momenteel beschikbaar is in Doel en Tihange. Daarnaast wordt gerekend op toegang tot een bijkomende 16 gigawatt aan offshore windenergie.

In de duurdere scenario’s zonder kernenergie spelen onder meer groene molecules een grotere rol en zou er meer energie moeten worden ingevoerd. De hernieuwbare energie heeft ook meer flexibiliteitsoplossingen nodig, zoals batterijen.

De energiesector is in volle beweging, zeker na de start van de oorlog in Oekraïne. De onderzoekers hebben daar rekening mee proberen houden, maar moesten uitgaan van een aantal onzekere voorspellingen over bijvoorbeeld de evolutie van de gasprijs. Ook de kostprijs van nieuwe kernreactoren, de zogenaamde “kleine modulaire reactoren”, is nog niet helemaal uitgeklaard, maar daarvoor hebben de onderzoekers naar eigen zeggen ruim gerekend.