Eerste reacties op begrotingsakkoord: “Volstrekt onverantwoord”

N-VA-voorzitter Bart De Wever is duidelijk op Twitter. Volgens hem is er sprake van een non-begroting: “België kent de hoogste overheidsuitgaven, de hoogste belastingdruk en het grootste structurele tekort van de EU. De federale regering zorgt er met deze non-begroting voor dat we die drie bedenkelijke prijzen met nog iets meer glans halen. Volstrekt onverantwoord”, schreef hij op Twitter.

Ook voormalig PVDA-voorzitter Peter Mertens reageert op de begroting op Twitter: “De facturen stijgen met 5 à 600 euro per maand. Dan spring je niet ver met vijf keer een wintercheque. Waarom durft de regering de prijzen niet verlagen en blokkeren, zoals in Frankrijk? Een prijsblokkering is een structurele maatregel: voor gezinnen, voor zelfstandigen, voor KMO’s.”

Barbara Pas, ondervoorzitter van Vlaams Belang, is ook niet te spreken over het begrotingsakkoord. “Met deze paars-groene Vivaldi-regering zal er geen enkele broodnodige structurele hervorming komen. Met deze regering wordt er ook eens te meer bespaard op onze mensen, en niet op asiel, op transfers en op het politieke systeem zelf.”

Groen-voorzitter Jeremie Eeckhout is blij met de afschaffing van de woonbonus op een tweede woning. “Soms haalt gezond verstand het.” Daarnaast schreef hij ook nog dat zoeken naar oplossingen vanuit een overtuiging de essentie van democratie is. “Dat zullen we altijd blijven doen. Maar samenwerken is even essentieel, dus bedankt daarvoor aan alle partners.”

Volgens CD&V-voorzitter Sammy Mahdi is de eerste stap gezet om het land opnieuw op het juiste spoor te krijgen.

Conner Rousseau, voorzitter van Vooruit, schrijft op Twitter: “Deze begroting helpt mensen en bedrijven de winter door te komen. We zorgen voor: lagere facturen en hogere lonen en pensioenen, betaalbare zorg en solidariteit van de multinationals. Dát is politiek die werkt voor mensen. Wij werken voort. Voor u.”

