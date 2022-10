Guardiola ontkende het nog, maar nu duiken er toch details op over afkoopclausule (van 200 miljoen euro!) voor Erling Haaland

Erling Haaland (22) is nog maar enkele maanden aan zijn periode bij Manchester City begonnen, of er duiken al heel wat speculaties op over zijn toekomst. Zo weet het gerenommeerde The Athletic dat er een afkoopclausule van 200 miljoen euro in het contract van de Noorse topspits is opgenomen.

Er zijn al een tijdje geruchten over een afkoopclausule in het contract van Haaland. Zo zou er onder meer in staan dat Real Madrid een soort van optie heeft om de spits over te nemen in de toekomst. Die geruchten ontkende Pep Guardiola afgelopen weekend nog met klem. “Het is niet waar. Er is geen afkoopclausule. Niet voor Real Madrid, niet voor een ander team. Dat is alles wat ik kan zeggen”, aldus de Catalaanse coach.

Dinsdag kwam The Athletic een nieuw stuk over de afkoopclausule, die wel degelijk in het contract zou opgenomen zijn. De afkoopclausule zou 200 miljoen euro bedragen, maar kan ten vroegste in 2024 getriggerd worden. Bovendien zou de clausule niet gelden voor Premier League-clubs. Europese grootmachten als Real Madrid, Paris Saint-Germain en Bayern München zouden bijvoorbeeld wel kunnen toeslaan in 2024.

Haaland is - zacht uitgedrukt - prima begonnen bij Manchester City. Na dertien wedstrijden zit hij al aan twintig (!) doelpunten en drie assists voor The Citizens. Zo is hij op weg om alle records te breken.