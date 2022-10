Twintiger doet zich voor als 16-jarige, verkracht twee minderjarige meisjes en chanteert vier andere: “Hoe kan hij spreken van wederzijdse toestemming?”

Leuven

Een man die in Leuven en Sint-Niklaas tienermeisjes verkrachtte, riskeert acht jaar cel. Bovendien chanteerde hij nog vier andere minderjarige meisjes via het internet. Daar deed hij zich voor als een 16-jarige jongen om naaktfoto’s te krijgen. Beklaagde Ben D. dreef een van de meisjes zo ver dat ze een poging tot zelfdoding ondernam en in het ziekenhuis belandde. De verdediging wijst naar de extreem problematische jeugd van de beklaagde.