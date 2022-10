Jambon wilde “op geen enkele manier snel rijden vergoelijken”, kabinet betaalde drie boetes

“Ik heb op geen enkele manier snel rijden willen vergoelijken.” Dat heeft Vlaams minister-president Jan Jambon dinsdag in het Vlaams Parlement gezegd naar aanleiding van zijn uitspraken in het tv-programma “De Tafel van vier”. Hij excuseerde zich meermaals voor de uitspraak.

Jambon was vorige week te gast in het praatprogramma op Vier. “Heel zelden. Maar af en toe moet je gewoon zeggen: ‘we nemen het risico’“, antwoordde Jambon op de vraag of hij soms de opdracht geeft om te snel te rijden. De kwestie leidde dinsdag tot vragen en interpellaties van oppositieleden Annick Lambrecht (Vooruit), Jos D’Haese (PVDA) en Stijn Bex (Groen) in de commissie Algemeen Beleid van het Vlaamse halfrond. Na de uitspraak had het kabinet reeds verduidelijkt dat Jambon z’n chauffeur zelden vraagt om wat haast te maken, maar niet om doelbewust de snelheidslimiet te overtreden.

LEES OOK. Jan Jambon geeft toe dat hij zijn chauffeur “heel zelden” te snel laat rijden: “Af en toe moet je gewoon zeggen: we nemen het risico”

“Ik heb op geen enkele manier snel rijden willen vergoelijken”, stak Jambon van wal. Hij voegde eraan toe verveeld te zitten met de zaak. Het spijt Jambon “enorm” en het was helemaal niet zo bedoeld. Hij antwoordde “luchtig” op een vraag. Jambon wil niet dat z’n chauffeurs de regels overtreden, klonk het. “Begaan ze toch een overtreding, dan is het de regel dat ze zelf betalen.”

“Hypothetische vraag”

Hij benadrukte dat het tijdens de televisieshow om een “hypothetische vraag” ging. De situatie is nog niet gebeurd en Jambon weigert dat ook, luidde het. “Ik zeg zeer duidelijk: ik ken de gevaren van te snel rijden.” Jambon “gaat niet doelbewust” vragen om te snel te rijden. Hij antwoordde in een “luchtige setting” in de televisiestudio “te snel, te impulsief”, zonder nuance.

LEES OOK. Experts hebben geen begrip voor uitspraak van minister-president Jan Jambon op tv: “Dat was niet eerlijk, maar onvoorstelbaar dom”

Zijn chauffeurs betalen dus zelf de boete. Maar “eerlijkheidshalve moet ik zeggen” dat destijds bij de opstart van het kabinet in oktober 2019 tot februari 2020 drie boetes betaald werden met kabinetsmiddelen. “Drie lichte boetes, geen zware overtredingen”, klonk dat. Nadien werd de regel ingevoerd.