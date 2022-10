Premier De Croo noemt Poetin een “onversneden fascist”

In zijn State of the Union heeft premier Alexander De Croo fors uitgehaald naar de Russische president Vladimir Poetin. Hij noemde Poetin “een onversneden fascist” en “een gevaarlijke man in Moskou”. Tegelijkertijd herhaalde de eerste minister dat ons land Oekraïne niet in de steek zal laten.

Alvorens het uitgebreid over de plannen van de regering voor het komende jaar te hebben, stond premier De Croo dinsdag stil bij de Russische oorlog in Oekraïne. Daarbij verwees De Croo naar de raketaanvallen van maandag door de Russen op verschillende plaatsen in het land, op drukke plaatsen in de steden. “Ze laten geen twijfel bestaan over de barbaarsheid van het regime.”

De premier haalde stevig uit naar de Russische president en dat niet bepaald in de meest diplomatieke bewoordingen. De Croo noemde Poetin “een oorlogszuchtige en gevaarlijke man in Moskou, een ultranationalist erop uit om onze Westerse manier van leven onderuit te halen, een onversneden fascist die de grootsheid van zijn eigen land afmeet aan de ondergang van de ander.”

Hij beloofde dat België zich aan de zijde van de Oekraïense bevolking zal blijven scharen. “België zal Oekraïne niet in de steek laten. We blijven jullie steunen. We laten jullie niet vallen. Oekraïne zal deze oorlog winnen”, besloot De Croo.