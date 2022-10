Blessurezorgen bij Bayern: Neuer, De Ligt, Davies en Gnabry ontbreken op laatste training en zijn twijfelachtig voor Plzen

Bayern München neemt het woensdag in de Champions League op tegen het Tsjechische Plzen. De Rekordmeister kan zich bij winst, en een nederlaag van Barcelona, al zeker wanen van de volgende ronde. Al zal het dat misschien met een sterk door elkaar geschud elftal moeten doen. Op de laatste training ontbraken namelijk Manuel Neuer, Mathijs de Ligt, Alphonso Davies, Serge Gnabry en Jamal Musiala. Het valt nog af te wachten of zij woensdag ook op het veld zullen staan.

Ook middenvelder Jamal Musiala was er niet bij. De 19-jarige international testte maandag positief op het coronavirus en is daardoor out voor het Champions League-duel van woensdag op bezoek bij het Tsjechische Viktoria Plzen. Bayern trekt er met negen op negen op zak als autoritaire leider naartoe, in een loodzware groep met ook nog Inter en FC Barcelona.

Musiala is al de vijfde speler in minder dan een maand die bij Bayern positief test op het coronavirus, na Leon Goretzka, Manuel Neuer, Thomas Müller en Joshua Kimmich. Müller is na zijn besmetting wel opnieuw speelklaar voor het duel in Tsjechië.