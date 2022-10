Champions League-opponent Leverkusen beboet voor wangedrag fans tijdens wedstrijd in Brugge

Bayer Leverkusen heeft een boete van in totaal 66.250 euro gekregen voor wangedrag van zijn fans tijdens het duel in de Champions League met Club Brugge, begin september (1-0 zege voor Club). Dat heeft de Europese voetbalbond UEFA gemeld. Ook Union Berlin, opponent van Union Sint-Gillis in de Europa-League, krijgt een sanctie voor incidenten met zijn fans.

Bayer Leverkusen heeft geen goede herinneringen opengehouden aan zijn tripje naar Club Brugge in de Champions League. Niet alleen verloor het met het kleinste verschil van Club, ook werden ze beboet voor het wangedragen van hun fans. Maar liefst 66.250 euro moesten de Duitsers betalen voor het incident.

Ook Union Berlin, tegenstander van Union in de Europa League, moet een boete betalen. moet in totaal 52.500 euro als boete ophoesten voor inbreuken in de Europa League-wedstrijden thuis tegen Union (0-1) en uit bij Braga (1-0).

Verder is Borussia Dortmund door de UEFA veroordeeld tot een voorwaardelijke (gedurende twee jaren) gedeeltelijke sluiting van zijn stadion (6.000 plaatsen) voor één wedstrijd. Bovendien moet Borussia een boete van 40.000 euro betalen. Voor de Champions League-thuiswedstrijd (3-0) van BVB tegen FC Kopenhagen op 6 september vonden kleine incidenten in het stadion plaats. De Dortmund-spelers werden tijdens hun inspectie van het veld beschoten met vuurpijlen, waarvan er geen enkele raak trof. Daarnaast werden er vuurpijlen gegooid in de buurt van het bezoekersblok en werd er pyrotechniek afgestoken in het Dortmund-blok. Kopenhagen moet 45.000 euro betalen en mag geen kaartjes verkopen aan bezoekende fans voor een Europese wedstrijd. Dit geldt een jaar voorwaardelijk.