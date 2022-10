Film Fest Gent schiet uit de startblokken met Belgische Oscarinzending ‘Close’

In Gent gaat dinsdag de 49ste editie van Film Fest Gent van start. Tot 22 oktober palmt het filmfestival met maar liefst 116 langspeelfilms, 40 kortfilms en 3 televisieseries de Gentse bioscopen in. Openen doet Film Fest Gent met ‘Close’, de tweede langspeelfilm van Lukas Dhont en de Belgische Oscarinzending. Op de trappen van de Gentse Kinepolis is de rode loper al uitgerold voor de eerste gasten, die dinsdagavond hun opwachting maken.

Het filmfestival richt dit jaar zijn blik op de Zuid-Koreaanse cinema: dat gebeurt met negen recente films, elf genrefilms geselecteerd door filmcriticus Patrick Duynslaegher en een filmmuziekconcert in het teken van Koreaanse componisten in Muziekcentrum De Bijloke. Het is bovendien Jung Jae-il, de componist van de muziek in de film ‘Parasite’ en de serie ‘Squid Game’, die het campagnebeeld en de posters van het filmfestival siert. De regisseurs Im Sang-soo (‘Heaven: To the Land of Happiness’), Park Song-yeol (‘Hot in Day, Cold at Night’) en July Jung (‘Next Sohee’) trekken naar Gent en zullen vertoningen van hun film bijwonen.

Maar het Gentse filmfestival programmeert niet alleen films. Heel wat regisseurs en acteurs zullen hun werk persoonlijk voorstellen aan de bioscoopbezoekers. In de Director’s Talks en Composer’s Talks krijgen regisseurs en componisten een bijkomend platform om te vertellen over hun oeuvre. Daarnaast vinden ‘s middags de Talkies, de dagelijkse talkshow van het filmfestival, plaats in het Film Fest Café.

Op de World Soundtrack Awards is het wachten tot het einde van het filmfestival, op zaterdag 22 oktober. Voor wie het allemaal wat experimenteler mag, is er nog Videodroom in kunstencentrum Viernulvier, waar eclectische muziek en cultfims hand in hand gaan.

De volledige programmatie van Film Fest Gent geraadpleegd worden op de website. Daar kunnen bezoekers een kijklijst aanmaken met hun favoriete films van het festival en online tickets kopen.